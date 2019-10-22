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Общество

Около 200 бойцов примут участие в региональном чемпионате по кудо в Пскове

Около 200 спортсменов примут участие в Чемпионате и Первенстве Псковской области по кудо 26 октября в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме псковских спортсменов, приедут бойцы из Печор, Острова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Выборга. Поединки начнутся в 10:00 в спортивном комплексе «Олимп» по адресу: улица Балтийская, 11 (вход свободный).

Лучшие спортсмены от 7 до 18 лет представят Россию на Чемпионате Литвы по кудо 7-8 ноября. А для взрослых бойцов соревнования станут отбором на Чемпионат Северо-Западного федерального округа по кудо в Вологде 7-8 декабря.

Организаторы соревнований – администрация Псковской области, региональный комитет по спорту Псковской области и Псковская областная федерация кудо.

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