Сергей Кравцов объявил о запуске месяца профориентации в школах России

15:49, 05 сентября 2026, ПАИ

О запуске месяца профориентации в школах по всей России объявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он заявил в видеообращении в ходе открытия Всероссийского форума «Россия – мои горизонты», передаёт РИА Новости.

Во всех регионах в течение почти четырёх недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году. По словам министра, это беспрецедентный масштаб.

Сергей Кравцов отметил, что сегодня в школах реализуется единая модель профориентации. Она охватывает более 8,5 миллиона учеников. Работу со школьниками по проекту «Билет в будущее» ведут более 14 тысяч партнёров.

В прошлом учебном году около полутора миллионов школьников приняли участие в профессиональных пробах, более двух с половиной миллионов человек посетили с экскурсиями предприятия.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего».