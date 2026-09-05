Сергей Кравцов объявил о запуске месяца профориентации в школах России
О запуске месяца профориентации в школах по всей России объявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он заявил в видеообращении в ходе открытия Всероссийского форума «Россия – мои горизонты», передаёт РИА Новости.
Во всех регионах в течение почти четырёх недель пройдут профориентационные мероприятия, которые дадут старт профориентационной работе в новом учебном году. По словам министра, это беспрецедентный масштаб.
Сергей Кравцов отметил, что сегодня в школах реализуется единая модель профориентации. Она охватывает более 8,5 миллиона учеников. Работу со школьниками по проекту «Билет в будущее» ведут более 14 тысяч партнёров.
В прошлом учебном году около полутора миллионов школьников приняли участие в профессиональных пробах, более двух с половиной миллионов человек посетили с экскурсиями предприятия.
Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» открылась запись на курсы программирования для подростков «Код будущего».
«Будем жить!»: бывшая узница концлагерей Галина Михайлова из Острова отметила 88-летие
Михаил Ведерников: Принцип активного участия псковичей в жизни региона распространился на все направления
Сказки Якутии и Бурятии прозвучат в «Михайловском»: семейный спектакль ко Дню языков народов России
Газета как история: уникальный выпуск «Бежаницкой правды» 1937 года пополнит фонд местного музея