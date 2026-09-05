Газета как история: уникальный выпуск «Бежаницкой правды» 1937 года пополнит фонд местного музея
Подарок читателя – газету «Бежаницкая правда» от 22 февраля 1937 года – получила редакция районной газеты «Сельская новь».
Газету довоенного времени обнаружил и передал житель деревни Дворцы Геннадий Матвеев. Редакция выразила ему за это благодарность.
«Эту удивительную находку, которую Геннадий Николаевич обнаружил в старом доме, мы обязательно передадим на хранение в наш музей! А с содержанием раритетного номера обязательно ознакомим наших читателей в ближайшем выпуске «Сельской нови», – написали в группе газеты в соцсети «ВКонтакте».
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Газета как история: уникальный выпуск «Бежаницкой правды» 1937 года пополнит фонд местного музея