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Общество

Россияне назвали цену своей жизни

Жители России назвали цену, которую считают достойной за свою жизнь. Оказалось, что в среднем россияне оценили свою жизнь на 5,8 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

Цифры оказались довольно разными. В некоторых городах люди оценили свою жизнь на 2,4 млн рублей, в других – на 13,3 млн рублей. Эксперты отметили, что что сумма зависела от пола, возраста и уровня доходов опрошенных.

По данным исследования, минимальную цифру назвали респонденты, которые заявили, что денег им хватает только на питание. А максимальную — те, кто может купить всё, что считает нужным. При этом мужчины оценили свою жизнь более чем на 2 млн рублей дороже, чем женщины.

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