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Общество

За неуплату алиментов жителю Дедовичского района грозит уголовное наказание

В отношении жителя Дедовичского района возбудили уголовное дело по факту неуплаты средств на содержание детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина был обязан выплачивать алименты в пользу двух детей, начиная с 29 июня 2015 года до их совершеннолетия. Однако мужчина уклонялся от своих обязательств вплоть до 19 марта 2019 года, в связи с чем ему назначили 10 суток административного ареста. После отбытия наказания он продолжил не исполнять решение суда, в результате чего образовалась задолженность по алиментам в размере 61 тыс. 395,6 рубля.

Теперь мужчине грозит наказание по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) в виде лишения свободы на срок до одного года.

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