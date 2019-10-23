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Общество

Российские банки увеличивают количество магазинов, в которых можно снять наличные с карты

В 76 регионах России до конца года Сбербанк планирует ввести услугу по снятию наличных в 3 тысячах магазинах, пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя правления кредитной организации Александра Ведяхина.

По его словам, сервис уже запущен некоторыми банками. Так, на базе эквайринга Сбербанка он доступен для держателей карт более чем в 2,3 тысяч торговых точек. Также сервис тестирует с апреля Россельхозбанк, с сентября – Альфа-банк, с октября — Райффайзенбанк.

Данная услуга позволяет клиенту банка, совершая покупку, снять с карты деньги. Минимальная сумма, которую разово могут выдать на кассе — 100 рублей, максимальная — 5 тысяч рублей.

По мнению экспертов, выдача небольшой суммы наличных одновременно с покупкой товара или услуги поможет сформировать привычку людей пользоваться пластиковыми картами. Они считают, что на всю страну услуга может быть распространена уже через один-два года.

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