Минздрав РФ призывает запретить детское шампанское

10:24, 23 октября 2019, ПАИ

В России предложили запретить продажу детского шампанского. Соответствующую идею поддержал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, сообщает ТАСС.

По его мнению, детское шампанское также является своего рода рекламой алкоголя, и оно может подтолкнуть ребёнка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем.

Эту инициативу одобрили и представители федерального проекта «Трезвая Россия». По мнению руководителя проекта Султана Хамзаева, «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности». При этом он подчеркнул, что ограничение следует вводить вместе с комплексом мер против пропаганды алкоголя.