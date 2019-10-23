Минздрав РФ призывает запретить детское шампанское
В России предложили запретить продажу детского шампанского. Соответствующую идею поддержал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Ранее с данной инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, сообщает ТАСС.
По его мнению, детское шампанское также является своего рода рекламой алкоголя, и оно может подтолкнуть ребёнка к употреблению спиртных напитков в дальнейшем.
Эту инициативу одобрили и представители федерального проекта «Трезвая Россия». По мнению руководителя проекта Султана Хамзаева, «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности». При этом он подчеркнул, что ограничение следует вводить вместе с комплексом мер против пропаганды алкоголя.