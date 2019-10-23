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Общество

Наказание в виде обязательных работ с начала года отбыли 923 жителя Псковской области

С начала текущего года 923 жителя Псковской области отбыли наказания в виде обязательных работ, из них 276 - за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В настоящее время ещё около 400 граждан отбывают свои наказания в виде обязательных работ, а более двум тысячам граждан это ещё предстоит.

В то же время 115 человек отказывались от исправительных работ и были привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

В большинстве случаев, данные должники получили административное наказание за данное правонарушение в виде административного ареста. В частности, жителю Пскова было 9 раз назначено наказание в виде обязательных работ. Однако он проигнорировал отбытие всех 9 наказаний. Поэтому ему дополнительно были назначены 3 суток административного ареста.

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