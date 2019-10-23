350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс «Лидеры России - 2020»

11:03, 23 октября 2019, ПАИ

350 жителей Псковской области отправили заявки на конкурс управленцев «Лидеры России - 2020» с начала регистрации. Это на 100 заявок больше, чем неделю назад, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова.

Всего на конкурс «Лидеры России» поданы более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира. Регистрация на конкурс закроется 27 октября в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей к участию в конкурсе «Лидеры России». «Конкурс на практике доказал свою объективность, и его победители, действительно, получили отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне. Псковской области нужны компетентные и профессиональные лидеры. Мы будем внимательно следить за результатами конкурса и искать среди участников перспективных специалистов. Дерзайте!» - отметил глава региона на своей странице в Instagram.

Алексей Комиссаров отметил, что с 28 октября уже начнется дистанционный этап. «Участники должны будут пройти ряд тестов, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал», - отметил он. После дистанционного этапа с января по март пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах, а в марте-апреле – суперфинал.

По его словам, в этому году введены три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций.

Все победители конкурса получат образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.