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Общество

Начался приём заявлений для желающих войти в состав общественной палаты Пскова

В Пскове стартовал приём заявлений жителей города, желающих войти в состав общественной палаты муниципального образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Заявления от жителей Пскова принимаются в здании Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 в кабинетах № 2 и 3 с 23 октября по 2 ноября с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Для рассмотрения кандидатуры необходимо подать заявление о желании войти в состав общественной палаты, автобиографию с указанием сведений о кандидате, включающих в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность или род занятий в случае отсутствия места работы или службы, информацию об общественной деятельности кандидата.

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