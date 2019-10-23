Начался приём заявлений для желающих войти в состав общественной палаты Пскова

11:37, 23 октября 2019, ПАИ

В Пскове стартовал приём заявлений жителей города, желающих войти в состав общественной палаты муниципального образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Заявления от жителей Пскова принимаются в здании Псковской городской Думы на улице Некрасова, 14 в кабинетах № 2 и 3 с 23 октября по 2 ноября с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Для рассмотрения кандидатуры необходимо подать заявление о желании войти в состав общественной палаты, автобиографию с указанием сведений о кандидате, включающих в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность или род занятий в случае отсутствия места работы или службы, информацию об общественной деятельности кандидата.