0
17:44
Правительство РФ согласовало финансовую поддержку Псковской области на 2020 год
17:13
Полимерно-битумный вяжущий компонент будут производить в «Моглино»
16:12
План привлечения инвесторов пересмотрит «Моглино» совместно с администрацией Псковской области
14:46
Ферму на 1800 коров планируют построить под Псковом
13:42
Предприятия Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в России
19:51
Сверка часов: Псковскую область посетил с рабочим визитом ее федеральный куратор – министр промышленности и торговли
18:00
В Дедовичском районе создадут ОЭЗ «Моглино-3»
Еще новости
Экономика

Разработка проекта ремонта дороги Плотично – Кунья обойдётся в 6 млн рублей

Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Плотично – Кунья обойдётся в 6 млн 222 тыс. 580 рублей. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Средства предусмотрены в бюджете Псковской области. Основание для проектирования – государственная программа региона «Развитие транспортной системы».

Целью разработки проекта является полное восстановление конструктивных элементов участка дороги, доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 22 ноября.

Работы запланированы на участке дороги км 23+500 – км 27+700 в Куньинском районе Проект нужно разработать до 31 июля 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Правительство РФ согласовало финансовую поддержку Псковской области на 2020 год
22 октября 2019
Правительство РФ согласовало финансовую поддержку Псковской области на 2020 год
Полимерно-битумный вяжущий компонент будут производить в «Моглино»
21 октября 2019
Полимерно-битумный вяжущий компонент будут производить в «Моглино»
План привлечения инвесторов пересмотрит «Моглино» совместно с администрацией Псковской области
21 октября 2019
План привлечения инвесторов пересмотрит «Моглино» совместно с администрацией Псковской области
Ферму на 1800 коров планируют построить под Псковом
21 октября 2019
Ферму на 1800 коров планируют построить под Псковом
Предприятия Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в России
21 октября 2019
Предприятия Псковской области обеспечили основной прирост производства свинины в России
Сверка часов: Псковскую область посетил с рабочим визитом ее федеральный куратор – министр промышленности и торговли
18 октября 2019
Сверка часов: Псковскую область посетил с рабочим визитом ее федеральный куратор – министр промышленности и торговли
В Дедовичском районе создадут ОЭЗ «Моглино-3»
18 октября 2019
В Дедовичском районе создадут ОЭЗ «Моглино-3»
Проект распределения выделенных Псковской области 10 млрд рублей представил губернатор
18 октября 2019
Проект распределения выделенных Псковской области 10 млрд рублей представил губернатор

Идет загрузка...