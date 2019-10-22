Разработка проекта ремонта дороги Плотично – Кунья обойдётся в 6 млн рублей
Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги Плотично – Кунья обойдётся в 6 млн 222 тыс. 580 рублей. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.
Средства предусмотрены в бюджете Псковской области. Основание для проектирования – государственная программа региона «Развитие транспортной системы».
Целью разработки проекта является полное восстановление конструктивных элементов участка дороги, доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 22 ноября.
Работы запланированы на участке дороги км 23+500 – км 27+700 в Куньинском районе Проект нужно разработать до 31 июля 2020 года.