Развивать туризм и сотрудничать в рамках проекта «Умный город» намерены Псков и Франция

11:50, 23 октября 2019, ПАИ

Развитие сотрудничества между Псковом и Францией обсудили и. п. главы города Елена Полонская и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяк. В частности, обсуждалась совместная деятельность в рамках урбанистического проекта «Умный город», в сфере туризма и экономическом секторе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская отметила, что Псков многие годы сотрудничает с французскими городами, например, побратимские связи с Арлем длятся уже более 40 лет. «Мы находим точки соприкосновения и ценим наши связи в социальной и культурной сферах. Уверена, что обмены между школьниками, преподавателями, творческими коллективами, во время которых мы искреннее, без политики, можем между собой разговаривать, способствуют укреплению наших отношений», - заявила и. п. главы города.

Уго де Шаваньяк поблагодарил власти Пскова за приём, заметив, что находится здесь с официальным визитом впервые. Он выразил сожаление, что из-за напряжённого рабочего графика не смог приехать на 39-е Международные Ганзейские дни нового времени, которые прошли в Пскове в июне. Сейчас же он прибыл для участия в открытии Недели французского кино.

Генконсул заметил, что сейчас преподавание французского языка в России переживает спад, который, по его мнению, связан с ранее установленной высокой планкой качества и объемов преподавания. В то же время он подчеркнул, что преподаватели продолжают поддерживать в России «очаги французской культуры». «Это тот случай, когда качество превосходит количество», - сказал Уго де Шаваньяк. Он уверен, что в этой связи необходимо развивать школьные обмены.

Елена Полонская заверила гостя, что в Пскове преподавание французского языка ведётся на высоком уровне, хотя и не во всех школах города оно есть.

О том, как строятся взаимоотношения с Арлем, генеральному консулу рассказала председатель Ассоциации «Псков - Арль» Нинель Додонова. По её словам, партнёрство было налажено в 1976 году, преимущественно оно развивается в гуманитарной сфере: проводятся школьные, студенческие и учительские обмены, поездки и выступления творческих коллективов, совместные пленэры художников, фотовыставки. Но, поскольку в последние годы представили Арля стали редко приезжать в Псков, то получили развитие отношения с другими городами Франции.

Уго де Шаваньяк пообещал содействие в развитии партнёрства с Арлем.