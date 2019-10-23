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Общество

19,8 тонн литовского сыра не пропустили через границу в Пыталовском районе

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 19,8 тонн литовского сыра, который везли из Литвы в Казахстан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что указанная на этикетках транспортной упаковки информация не соответствовала нанесённой на потребительские маркировочные этикетки сыра.

Кроме того, было выявлено несоответствие информации о юридическом адресе импортёра, заявленной в товаросопроводительных документах и указанной в разрешении комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана на ввоз товара.

Ввоз 19,8 тонн литовского сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.

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