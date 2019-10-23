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Общество

Плацкартные вагоны с душем появятся в России

Российская компания «Трансмашхолдинг» впервые представит плацкартный вагон с душем, холодильниками, микроволновками и розетками, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Первый такой плацкартный вагон покажут на выставочной площадке форума «Россия–Африка», который откроется 23 октября в Сочи. Ранее компания не публиковала снимков и не демонстрировала этот плацкартный вагон.

Всего федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании – заказала у группы «Трансмашхолдинг» до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 млрд рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.

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