Плацкартные вагоны с душем появятся в России

12:35, 23 октября 2019, ПАИ

Российская компания «Трансмашхолдинг» впервые представит плацкартный вагон с душем, холодильниками, микроволновками и розетками, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Первый такой плацкартный вагон покажут на выставочной площадке форума «Россия–Африка», который откроется 23 октября в Сочи. Ранее компания не публиковала снимков и не демонстрировала этот плацкартный вагон.

Всего федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании – заказала у группы «Трансмашхолдинг» до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 млрд рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.