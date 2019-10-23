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Общество

Митинги и шествие к Дню народного единства пройдут в Пскове с 30 октября по 4 ноября

С 30 октября по 4 ноября в Пскове пройдут митинги и шествие, посвященные Дню народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на сегодняшний день в полицию поданы два соответствующих уведомления.

Подготовку к праздничным мероприятиям и меры по предупреждению террористических проявлений и экстремизма на территории Пскова обсудили члены городской антитеррористической комиссии 23 октября. Заседание прошло под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Представитель УМВД России по городу Пскову рассказал, вместе с полицейскими обеспечением охраны общественного порядка на митингах и шествии займутся 20 сотрудников ОМОНа и члены народных дружин.

На 5 культурно-массовых мероприятиях на различных площадках будут задействованы в 15 сотрудников полиции и дружинники. В преддверии Дня народного единства безопасность всех мест проведения массовых мероприятий проверят сотрудники кинологической службы и взрывотехники.

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов добавил, что два крупных мероприятия пройдут 4 ноября в закрытых помещениях – это праздничный концерт с участием ведущих коллективов города «Мы живем в единстве дружном» в Городском культурном центре и концертно-тематическая программа «Песня не знает границ» в Доме офицеров.

Также члены городской антитеррористической комиссии обсудили защищенность МП города Пскова «Горводоканал». Директор предприятия, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин рассказал, что территории подземного водозабора и водоподготовки, а также водозабора из реки Великой и очистных сооружений находятся под круглосуточной охраной. Кроме того, на площадках имеются ограждения по периметру, они исключают возможность свободного доступа на территорию посторонних лиц.  

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