Военную технику и экипировку представят в Пскове 25 октября

14:57, 23 октября 2019, ПАИ

25 октября с 12:00 до 15:00 в Пскове на улице Яна Фабрициуса, 16 на площадке возле колледжа ПсковГУ состоится военно-патриотическая акция «Военная служба по контракту в спецназе – Твой выбор!», приуроченная к Дню подразделений специального назначения Вооружённых Сил России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пункте отбора на военную службу по контракту, в рамках мероприятия псковичи смогут увидеть современные виды вооружения, военную технику, экипировку и снаряжения. В частности, будут представлены бронированная машина «Тигр», стрелковое оружие и многое другое. Также псковичи смогут ознакомиться с элементами экипировки, снаряжения, образцов стрелкового оружия армии СССР от военно-спортивного клуба «Новый рассвет».

Помимо этого, в рамках акции будет работать военная полевая кухня и состоится плац-концерт военного оркестра войсковой части № 64044 Пскова.

Все желающие также могут ознакомиться с условиями и порядком поступления на военную службу по контракту в ряды Вооружённых Сил России, и получить подробную консультацию у специалистов мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

По всем интересующим вопросам проведения акции, а также отбора на военную службу по контракту можно обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту в Пскове на улице Первомайской, 38, 1-й этаж, или по телефону: 8(8112)66-73-45.