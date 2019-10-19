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Псковичка погибла в ДТП с участием «зоопарка на колёсах» в Вологодской области

52-летняя женщина из Псковской области погибла в результате ДТП, в которое попал «зоопарк на колёсах» в Вологодской области. Об этом сообщает портал vologda.ru.

Авария случилась 23 октября около 7:00 на 195-м километре автодороги Чекшино – Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе у деревни Миньково. Там произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и автомобиля «Лада Ларгус», который перевозил животных: крокодила, питона, ежа, кролика и морскую свинку.

В этой аварии погибли три человека: оба водителя и псковичка - пассажирка «Лады». ВАЗом управлял мужчина из Вологодской области, «Ладой» - водитель из Кировской области.

Животные в результате ДТП не пострадали. Их передали на временное содержание в медучреждение села имени Бабушкина. Теперь правоохранительные органы выясняют, почему животные перевозились в машине, проверяются данные о цирке или мини-зоопарке.

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