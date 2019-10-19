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Выживших в ДТП в Вологодской области крокодила, питона и кролика отдадут родственникам погибшей псковички

Фото: Противопожарная служба Вологодской области

Выживших в ДТП в Вологодской области крокодила, питона и кролика отдадут родственникам погибших

Экзотических животных, которых перевозили погибшие в ДТП псковичка и житель Кировской области, планируют передать их родственникам. Об этом сообщает информационное агентство «Вологда Регион».

23 октября в Вологодской области столкнулись «Лада Ларгус» и ВАЗ-2107. В результате погибли водитель «Лады» - уроженец Кировской области, ехавшая с ним жительница Псковской области, а также водитель ВАЗ, зарегистрированный в Вологодской области. В ДТП выжили животные, которых нашли в салоне «Лады»: крокодил, питон, еж, кролик и морская свинка.

Фото: Противопожарная служба Вологодской области

Животных передали в Бабушкинскую районную станцию по борьбе с болезнями животных. «Мы в легком шоке, такого не было за последние 40 лет», - рассказала начальник станции Татьяна Волотовская. По её словам, крокодил был завернут в ковер и находился в ящике, который сломался в момент ДТП. Ветеринары вынесли рептилию на улицу, несмотря на то, что пасть у крокодила замотана. Пятиметровый питон лежал в спальном мешке, а кролик, предположительно, был приготовлен в качестве еды. «Крокодила мы боимся, а вот кролику принесем из дома морковки, ежику и морской свинке - капусты и молока. Свинка пищит, кролик сырой. На съедение рептилиям мы их не отдадим», - добавила специалист.

Она заверила, что животные не сильно пострадали. По некоторым сведениям, в машине была черепаха, но ее не удалось найти. Сейчас ветеринары ищут телефоны родственников погибших, чтобы вручить им животных.

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