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Общество

8 лет тюрьмы грозит мужчине за дачу взятки псковскому сотруднику ДПС

До 8 лет лишения свободы грозит мужчине, который пытался дать взятку псковскому сотруднику ДПС (часть 3 статьи 30 – часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 17 октября около 21:30 в Пскове на Ленинградском шоссе, 3 инспектор ГИБДД остановил автомобиль, который выехал на полосу встречного движения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать административного наказания за пьяное управлением автомобилем, нарушитель предложил сотруднику ГИБДД более 50 тысяч рублей, которые оставил в его служебном автомобиле. Однако дорожный полицейский отказался принять переданные ему деньги и задержал мужчину на месте совершения преступления за незаконные действия.

В отношении псковича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

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