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Общество

Беспилотник США провёл разведку у границ Псковской области

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk провёл разведку у границ Псковской области. Об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Сначала беспилотник совершил несколько полетов у границ Калининградской области. После радары зафиксировали его у границ Псковской и Ленинградской областей. Ещё одной точкой разведки стали северо-западные районы Белоруссии.

В общей сложности у границ России и Белоруссии RQ-4B Global Hawk провёл 12 часов.

Агентство отмечает, что такой же разведывательный дрон был сбит летом на иранской границе. Тогда он нарушил воздушное пространство Ирана.

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