Учащимся Псковского колледжа профтехнологий и сервиса рассказали о вреде наркотиков

16:15, 23 октября 2019, ПАИ

В Псковском колледже профтехнологий и сервиса провели беседу о вреде наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», профилактическое мероприятие #Мывыбираемжизнь прошло 23 октября в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

На встрече присутствовали 30 учащихся, ее провела в формате диалога председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. «С учетом темы нашего разговора я постаралась провести беседу без нотаций и разбора всех причин, а сосредоточилась на том, как бороться со стрессом, управлять своими эмоциями, контролировать себя и научиться говорить твердое «нет», заботясь о своем здоровье. Несмотря на то, что аудитория довольно молодая, интерес к беседе был заметен», - рассказала ведущая мероприятия.

По её словам, что такие встречи несут пользу для молодежи. В перспективе тематика будет расширена.