0
18:22
Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова
17:48
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
17:45
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
17:20
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
16:33
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
14:44
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
12:42
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
Еще новости
Общество

Учащимся Псковского колледжа профтехнологий и сервиса рассказали о вреде наркотиков

В Псковском колледже профтехнологий и сервиса провели беседу о вреде наркотиков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России», профилактическое мероприятие #Мывыбираемжизнь прошло 23 октября в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

На встрече присутствовали 30 учащихся, ее провела в формате диалога председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. «С учетом темы нашего разговора я постаралась провести беседу без нотаций и разбора всех причин, а сосредоточилась на том, как бороться со стрессом, управлять своими эмоциями, контролировать себя и научиться говорить твердое «нет», заботясь о своем здоровье. Несмотря на то, что аудитория довольно молодая, интерес к беседе был заметен», - рассказала ведущая мероприятия.

По её словам, что такие встречи несут пользу для молодежи. В перспективе тематика будет расширена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова
23 октября 2019
Многофункциональный центр Псковской области возглавила Екатерина Ершова 1
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
23 октября 2019
Назначен новый руководитель Псковпассажиравтотранса
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
23 октября 2019
Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
23 октября 2019
Блогер из Пустошки претендует на премию «Народное признание – 2019»
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
23 октября 2019
Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
23 октября 2019
Парикмахер из Порхова стал чемпионом России и завоевал «серебро» на конкурсе в Париже
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
23 октября 2019
Время продажи алкоголя увеличивается в Псковской области
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове
23 октября 2019
ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове

Идет загрузка...