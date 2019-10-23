За 2 млн рублей продают визитку Владимира Путина

16:36, 23 октября 2019, ПАИ

Визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга выставили на продажу за 2 млн рублей на одном из интернет-сайтов, пишет газета «Известия».

По словам продавца, визитке более 20 лет. Владимир Путин дал ее отцу нынешнего владельца еще во времена работы председателем комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Владимир Путин занимал этот пост с 1991 по 1996 год.

Это уже не первая визитка главы государства, которую продают в интернете. За аналогичную карточку с той же должностью другой покупатель просит 400 тысяч рублей. Ещё одна визитка Владимира Путина времен его работы советником по международным связям при главе Ленинградского совета народных депутатов продаётся за 950 тысяч рублей.

В интернете есть ещё один лот - автограф Владимира Путина на официальном документе, датированный маем 2019 года. Его стоимость оценивается в 100 тысяч рублей.