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Общество

Проект бюджета на 2020 год одобрила Госдума в первом чтении

Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2020 году доходы бюджета страны прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП), 21,246 триллиона (17,7%) в 2021-м и 22,058 триллиона (17,2% ВВП) в 2022 году.

Расходы в абсолютном выражении будут расти и составят 19,503 триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020-м, 20,634 триллиона (17,1%) в 2021-м и 21,763 триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2020 году ВВП вырастет на 1,7%, до 3,1% в 2021-м и до 3,2% в 2022 году. При этом инфляция ожидается на уровне 3% в 2020-м и 4% в последующие два года.

По словам первого вице-премьера — министр финансов Антона Силуанова, который представил документ депутатам, экономика страны застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, так как в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель.

«Бюджет составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния, больше 7% ВВП в следующем году уже будет. И поэтому у нас сбалансированный бюджет», — добавил Антон Силуанов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что устойчивость бюджетной системы России значительно возросла и это позволит выполнить все обязательства. При этом он подчеркнул, что идет снижение ненефтегазового дефицита и рост расходов на образование, здравоохранение и нацпроекты.

Согласно бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), перенаправляются теперь в ФНБ.

Ненефтегазовый дефицит, то есть без учета нефтегазовых доходов, согласно законопроекту, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.

Второе чтение проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы запланировано на 19 ноября, третье — на 21 ноября.

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