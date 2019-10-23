60 тысяч заплатит иностранец за незаконное пересечение границы в Невельском районе

16:22, 23 октября 2019, ПАИ

Невельский районный суд оштрафовал гражданина одной из бывших советских республик за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителя задержали пограничники в Невельском районе. В июне он въезжал на легковом автомобиле «Hyundai» с территории сопредельного государства в Россию. В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле 2018 года Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек 44-летнего иностранца к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в виде штрафа с выдворением с территории России и ограничением въезда в страну. При очередном пересечении границы РФ его повторно уведомили о запрете въезда и об уголовной ответственности, предусмотренной за несоблюдение закона. Однако мужчина всё равно въехал в Россию, где его остановили псковские пограничники.

Суд признал иностранца виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей назначенное наказание смягчили до 60 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.