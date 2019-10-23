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Общество

Полномочия в области гражданской обороны разграничат в Псковской области

Полномочия в области гражданской обороны разграничат в Псковской области. Закон, регулирующий отдельные вопросы в этой сфере, рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания на 36-й сессии, запланированной на 31 октября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, закон «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» разработан при участии Главного управления МЧС России по Псковской области. Документ внес на рассмотрение облсобрания губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Закон касается отношений в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории региона, определяет правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и устанавливает полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Осуществление руководства гражданской обороной на территории региона отнесено к полномочиям губернатора. В компетенцию областного Собрания входит принятие региональных законов в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением. К полномочиям администрации области относится обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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