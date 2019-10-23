Капитальный ремонт одного из корпусов начался в Печорской районной больнице

16:33, 23 октября 2019, ПАИ

В Печорской районной больнице начался капитальный ремонт одного из лечебных корпусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас идет капитальный ремонт кровли на трехэтажном здании корпуса «А», где располагаются приемный покой и административные кабинеты. На эти цели выделено около 2,5 млн рублей. Кроме того, по итогам аукциона определен подрядчик на ремонт самого здания - компания «Адриком».

Согласно техническому заданию, в корпусе «А» больницы приведут в порядок водопровод, канализацию, систему отопления, вентиляции и электроснабжения. Водопровод и систему электроснабжения обновят и в корпусе «Б». Также планируется провести перепланировку и косметическую отделку помещений, отремонтировать крыльцо, заменить окна и двери. На ремонт из регионального бюджета будет выделено более 16 млн рублей. Работы планируется закончить летом 2020 года.

Печорская районная больница была основана в 1917 году. Сегодня в ее составе функционируют стационар на 100 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, женская и детская консультации, два офиса врачей общей практики, 10 фельдшерско-акушерских пунктов.