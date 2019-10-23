Более 160 псковских должников посетили налоговики и судебные приставы

17:15, 23 октября 2019, ПАИ

В третьем квартале 2019 в Псковской области сотрудники Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области с судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по региону провели 18 совместных рейдов и посетили более 160 должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Специалисты посетили должников-физических лиц, выезжали в организации, где они работают. Кроме того, рейды прошли в отношении юридических лиц, имеющих долги.

В результате мероприятий должники погасили 3 миллиона 332 тысячи рублей просроченной задолженности по налоговым платежам. В отношении недобросовестных должников были вынесены постановления об административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебных приставов.

Кроме того, налогоплательщикам-должникам запретили выезжать за пределы Российской Федерации, удержали средства из зарплаты и наложили 8 арестов на имущество.