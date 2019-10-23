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Общество

Конкурс командных газет пройдет в рамках праздника «Маленький чемпион» в Пскове

Конкурс командных газет пройдет в рамках семейного праздника «Маленький чемпион», который 10 ноября пройдёт в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия в редакции газеты «Комсомольская правда-Псков»

Родителям предстоит создать плакаты в поддержку своих спортивных малышей. На них могут быть фотографии, рисунки, коллажи, аппликации, картины и даже комиксы.

Плакат нужно зарегистрировать на площадке мероприятия с 10:00 до 11.30. Победителей конкурса командных газета жюри назовёт во время праздника.  

Забеги начнутся в 10:30. В них могут принять участие дети от 6 месяцев до 2 лет. Купон-заявка публикуется каждую среду в свежем номере «Комсомольской правды-Псков». 

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