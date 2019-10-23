Положение о конкурсе Псковского агентства информации «Псковская осень»

17:28, 23 октября 2019, ПАИ

I. Условия проведения конкурса фотографий

1.1. Организатором конкурса выступает редакция Псковского агентства информации.

1.2. Площадками для проведения конкурса становится сайт издания informpskov.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование) и официальная группа в социальных сетях (vk.com/paipskov) (сбор заявок).

1.3. К конкурсу приглашаются жители Псковской области в возрасте от 18 лет.

1.4. Дата проведения конкурса с 23 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года.

1.5. Участники, размещающие фотографии в тематическом альбоме конкурса, автоматически дают согласие на их публикацию на сайте Псковского агентства информации.

1.6. Читателей информируют о конкурсе сообщениями в ленте новостей сайта и постами в социальных сетях на официальных страницах и в группах Псковского агентства информации.

II. Требования к снимкам

2.1. На конкурс принимаются фотоснимки осенних пейзажей, сделанные жителями региона после июля 2017 года. Участник конкурса, загружая снимок, автоматически подтверждает авторство фотографии и берет на себя полную ответственность в случае претензии третьих лиц о нарушении авторских прав.

2.2. Отобранный снимок необходимо загрузить в специальный конкурсный альбом, размещенный на публичной странице «Псковского агентства информации в соцсети «Вконтакте».

2.3. Кадр не должен отражать сцены насилия или содержать рекламу, логотипы, телефоны, текст.

2.4. Фото должно быть не меньше 900 пикселей по широкой стороне. Желательно, чтобы оно было горизонтальным. Снимок может быть цветным или черно-белым.

2.5. Плата за участие в конкурсе не взимается.

III. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа:

Сбор заявок – с 23 по 31 октября (12.00 по мск. времени) 2019 года.

Голосование – с 1 по 14 ноября (12.00) 2019 года.

Объявление результатов – 15 ноября 2019 года.

3.2. Награждение победителей состоится в период не позднее 20 ноября 2019 года.

IV. Порядок проведения конкурса

4.1. Голосование пройдёт на сайте Псковского агентства информации.

4.2. По итогам голосования читатели определят одного победителя. Им станет участник, фотоснимок которого набрал максимальное количество голосов.

V. Итоги конкурса и награждение победителей

5.1. Победитель получает подарок от партнера проекта: сертификат на 2000 рублей от ресторана-клуба «NATA INN». Приз не может быть заменен денежными средствами или иным видом поощрения.

5.2. Редакция Псковского агентства информации оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителя конкурса.