Сертификат на посещение ресторана вручат победителю фотоконкурса «Псковская осень»

17:45, 23 октября 2019, ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о старте конкурса пейзажной фотографии «Псковская осень». К участию приглашаются профессиональные фотографы и фотографы-любители. Заявки принимаются с 23 по 31 октября (до 12.00) 2019 года. Для этого достаточно поделиться снимками осенних красот, разместив их в тематическом альбоме проекта.

По условиям конкурса к участию в нем допускаются только авторы старше 18 лет.

Победителя определят читатели наибольшим количеством отданных за его снимок голосов. Для этого с 1 по 14 ноября (до 12.00) пройдет голосование на сайте ПАИ.

Автор снимка, который читатели признают лучшим, получит диплом победителя конкурса и сертификат на посещение одного из псковских ресторанов.

Познакомиться с положением можно здесь >>>.