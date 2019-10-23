Стартовал приём заявок на псковский Рождественский фестиваль

18:04, 23 октября 2019, ПАИ

Молодёжный центр Пскова объявил приём заявок на традиционный Рождественский фестиваль, который пройдёт 12 января 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет в нескольких номинациях: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка. Принять участие могут школьники, студенты, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет, при этом они должны быть жителями Псковской области.

Заявки можно подать до 1 декабря по электронной почте taskaevpskov@mail.ru с пометкой «Рождественский фестиваль», либо позвонив по телефону +7 (8112) 56-37-07. Также заявить об участии можно в Молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, 15).

Фестиваль направлен на приобщение молодых людей к традиционной русской культуре. Организаторы - Псковский городской молодежный центр совместно с Псковской митрополией Русской православной церкви.