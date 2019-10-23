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Общество

Стартовал приём заявок на псковский Рождественский фестиваль

Молодёжный центр Пскова объявил приём заявок на традиционный Рождественский фестиваль, который пройдёт 12 января 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. 

Фестиваль пройдет в нескольких номинациях: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка. Принять участие могут школьники, студенты, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет, при этом они должны быть жителями Псковской области.

Заявки можно подать до 1 декабря по электронной почте taskaevpskov@mail.ru с пометкой «Рождественский фестиваль», либо позвонив по телефону +7 (8112) 56-37-07. Также заявить об участии можно в Молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, 15). 

Фестиваль направлен на приобщение молодых людей к традиционной русской культуре. Организаторы - Псковский городской молодежный центр совместно с Псковской митрополией Русской православной церкви.

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