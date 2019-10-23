Поощрять за аккуратное вождение предложили в России

18:01, 23 октября 2019, ПАИ

В России предложили стимулировать граждан за аккуратное вождение на дороге, в том числе и при помощи денег. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, сообщает РБК.

По его мнению, если гражданин безопасно водит, то он может и зарабатывать на этом, так как при аккуратном вождении водитель обеспечивает безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

Максим Акимов считает, что для того, чтобы система стимулирования заработала, необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем. Вице-премьер также предположил, что полученные за аккуратную езду средства водитель мог бы использовать для оплаты штрафов.