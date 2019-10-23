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Общество

Россияне стали меньше обращать внимание на цены в магазинах

Жители России стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана.

Он отметил, что в 2012 году на стоимость продуктов обращали внимание 60% покупателей магазинов, а сейчас их количество снизилось до 53%. По его мнению, к 2023 году таких людей будет лишь половина.

При этом Игорь Шехтерман подчеркнул, что к 2023 году вырастет значимость фактора удобства до 45%, в 2012 году этот фактор был важен для трети посетителей супермаркетов.

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