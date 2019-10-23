Специальный корабль для космических туристов построят в России

19:54, 23 октября 2019, ПАИ

В России для космических туристов будет построен специальный корабль. Его создадут на базе корабля «Союз», который доработают так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исполнительного директора корпорации Роскосмос Сергея Крикалева.

По его словам, это делается для упрощения управления. В частности, дорабатывается интерфейс, чтобы одному человеку было удобней. Сергей Крикалев уточнил, что контракт с будущими пассажирами такого «Союза» еще не заключен.

В феврале появилась информация, что компания Space adventures подписала с «Роскосмосом» контракт на полёт двух космических туристов на международную космическую станцию до конца 2021 года. Кто эти туристы, пока не определено.