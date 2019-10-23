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Общество

Запретить отключать воду и газ за долги предложили в России

Депутат Госдумы России Алексей Куринный от партии КПРФ внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается запретить отключение газа и воды из-за долгов по оплате коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

По его мнению, необходимо внести изменения в жилищный кодекс и закрепить в законе норму, согласно которой приостановление коммунальной услуги невозможно даже в случае неполной ее оплаты потребителем.

Парламентарий считает, что закрепление этих условий непосредственно в федеральном законе позволит защитить право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях.

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