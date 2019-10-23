Шесть клёнов посадили в Финском парке Пскова

19:36, 23 октября 2019, ПАИ

23 октября в Финском парке Пскова недалеко от административного здания Псковской таможни сотрудники ведомства посадили саженцы остролистного клёна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

У посаженных деревьев будут свои шефы из Псковской таможни, которые будут следить за их ростом, осуществлять подкормку и полив.

«В последние годы Псков заметно преобразился, и мы в преддверии нашего профессионального праздника с большим удовольствием вносим вклад в озеленение нашего города. Долгих лет жизни желаю коллективу таможни и посаженным нами деревьям», - отметила начальник таможни Светлана Степанова

Остролистные клёны – вид морозоустойчивых деревьев, которые хорошо развиваются в условиях города, достигают в высоту 6-12 метров и около 7 метров в диаметре.