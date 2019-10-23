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Общество

Меры защиты старшего поколения от телефонных мошенников обсудили в Пскове

В Пскове участники клуба председателей советов многоквартирных домов города обсудили меры защиты старшего поколения от телефонных мошенников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, перед собравшимися выступили старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска Псковской области Александр Полатовский и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Они рассказали участникам встречи о формах мошенничества, которые в настоящее время особенно часто используются в отношении старшего поколения и о мерах защиты от действий мошенников.

Спикеры подчеркнули, что чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, и задача старших по дому проинформировать своих жильцов и посодействовать в распространении предупреждающих листовок.

Участники встречи получили памятку с информацией о мерах защиты от мошеннических действий в случае приглашения на бесплатное медицинское обследование, начисления несуществующей субсидии, блокировки банковской карты, смс-рассылки. Также всем присутствующим озвучили основные правила, которые помогают предупредить действия мошенников.

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