«Горячая линия» по качеству плодоовощной продукции работает в Псковской области

20:51, 23 октября 2019, ПАИ

С 23 октября в управлении Роспотребнадзора по Псковской области начала работу «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, «горячая линия» будет работать по 6 ноября.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к плодоовощной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли.

Любой желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии» (8112) 66-20-69 с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, и по пятницам – с 10:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Также свои вопросы можно задать в территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах по телефону (81153)3-65-19; в территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах по телефону (81151)2-15-94; в территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах по телефону (81152)3-29-89.

В случае обнаружения некачественных продуктов питания псковичей просят направлять обращения на сайт управления Роспотребнадзора по Псковской области или на бумажном носителе по адресу: Псков, улица Гоголя, 21а, с указанием наименования пищевой продукции, места расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.