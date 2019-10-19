Пожизненное лишение свободы грозит петербуржцу за изготовление амфетамина в Псковской области

21:42, 23 октября 2019, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга обвиняется в незаконном производстве в Стругах Красных психотропного вещества в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в начале октября 2019 года в Стругах Красных петербуржец с помощью специального оборудования изготовил психотропное вещество - амфетамин общей массой почти два килограмма. В дальнейшем мужчина планировал сбыть данный наркотик, но его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.