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Общество

Наказание за недолив топлива собираются ужесточить в России

Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году. В настоящее время ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях, сообщает газета «Известия».

Минпромторг работает над тем, чтобы оборотные штрафы — от 500 тыс. рублей — включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года. В Росстандарте рассчитывают, что предлагаемые законопроектом положения с большой вероятностью будут включены в новый КоАП.

Как следует из нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если нарушение будет допущено повторно, то он вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей. Сейчас обнаруженные на АЗС нарушения обходятся автозаправкам гораздо дешевле. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.у 

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