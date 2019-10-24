В День без бумаги псковичи могут бесплатно скачать электронные бестселлеры

09:12, 24 октября 2019, ПАИ

К Международному Дню без бумаги, который отмечается в последний четверг октября, псковская библиотека на Конной проводит совместную акцию с книжным агрегатором. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

24 октября и в любой другой день работы библиотеки псковичи могут получить бесплатный доступ к оцифрованным изданиям «ЛитРес». Для этого необходимо прийти с паспортом в библиотеку на Конной (на абонемент) и получить там логин и пароль для входа в систему, либо отсканировать QR-коды понравившихся книг со специального библиотечного стенда.

После этого можно читать любые книги с интернет-агрегатора, не покупая их, через специальное мобильное приложение. Скачать книгу насовсем в этом случае не удастся: можно «взять» её для чтения не дольше, чем на две недели.

Одними из первых такую возможность опробовали первокурсники Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, которые занимаются в библиотеке на Конной краеведением по проекту «Город под подошвой». На этот раз они не только набрали себе книг по истории Пскова, но и отсканировали QR-коды бестселлеров, поэтому могут не тратиться на их покупку.