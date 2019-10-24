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Общество

Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд выложила в «Инстаграме» видео с утренней тренировки. При этом она призналась, что у неё был соблазн пропустить тренировку, но она себя преодолела и пошла заниматься.

«Ночная смена до четырех утра... Потом отвела детей в школу и детский сад. А потом тренировка! Честно признаюсь, с утра придумывала варианты. Мол, позвоню и скажу тренеру: «Прости, приболела». Или: «Прости, после ночной смены и хочется спать, нет сил...» Вариантов было много, но решила идти! И вот уже бодра и полна сил! Вот что спорт животворящий делает!» — прокомментировала Юлия Пересильд записанное во время тренировки видео.

«Вы мой кумир!» «Зарядили мотивацией!» «Как все можно успевать? В таком темпе жить? И так выкладываться...» — восхитились в комментариях к посту подписчики актрисы.

До этого в интервью Юлия рассказывала: «Складывается впечатление, что я — очень спортивный человек. Я вынослива, если нужно будет на съемках сорок раз отжаться или пробежать десять километров, я смогу. Ради конкретной цели. Но если вы спросите, когда я последний раз была в спортзале, то даже не хочется отвечать, чтобы не смущать людей, которые придерживаются ЗОЖ. Абонемент в фитнес-зал был самой бесполезной тратой денег в моей жизни, потому что я там не была ни разу».

По-видимому, актриса изменила отношение к спорту и время от времени посещает спортзал.

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