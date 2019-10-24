Нападавшего на подростков псковского грабителя задержали в Ленинградской области

10:31, 24 октября 2019, ПАИ

32-летнего жителя Псковской области заключили под стражу в Ленинградской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, мужчину обвиняют в совершении серии грабежей с применением насилия в отношении несовершеннолетних в городе Кириши.

Вечером 12 октября около здания лицея злоумышленник напал на 16-летнего подростка. Он ударил его кулаком и ногой в лицо, после чего отобрал мобильный телефон. Затем 14 октября возле другого учебного заведения мужчина ограбил 17-летнего юношу, ударив его и забрав мобильный телефон.

Правоохранительные органы изъяли у злоумышленника похищенное. Ранее житель Псковской области находился в федеральном розыске в связи с рядом аналогичных преступлений. Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.