0
12:46
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
12:00
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:47
Архсовет создали в Пскове
11:04
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
10:26
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
09:49
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
09:42
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове

Тротуары и пешеходный переход будут оборудованы на улице Рельсовой в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ходе приёма граждан, который провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о тротуарах и переходе подняли жительницы домов № 6 и № 8 по улице Рельсовой Светлана Меньшова и Алла Ковалева. Они представили коллективное обращение, под которым подписи поставили 37 человек.

Женщины сообщили, что уже обращались в администрацию города, после чего были проведены некоторые работы, однако не учтён вопрос безопасности пешеходов. «Там очень опасный поворот, почти под 90 градусов», - пояснили они и попросили сделать тротуары, которых сейчас нет, а также пешеходный переход.

«Тротуары сделаем, а переход планируется чуть подальше, - пообещал Александр Братчиков. - С этим вопросом также выйдем на комиссию по безопасности дорожного движения. Нужно уточнить границы земельного участка для оборудования ограждения к тротуару».

Вера Емельянова поручила рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос установки дополнительных знаков на улице Рельсовой, а также попросила пригласить на заседание комиссии заявительниц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
24 октября 2019
Подготовлены изменения в правила благоустройства Пскова
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
24 октября 2019
Начался ПАИ-live с директором археологического центра (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Архсовет создали в Пскове
24 октября 2019
Архсовет создали в Пскове
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
24 октября 2019
Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
24 октября 2019
Спасший тонувшего ребёнка школьник из Пскова получит награду в Москве
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
24 октября 2019
Утреннее видео Юлии Пересильд удивило ее поклонников
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
24 октября 2019
Итоги сезона подведут археологи в прямом эфире ПАИ-live
Более 190 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
23 октября 2019
Более 190 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Идет загрузка...