Тротуары и пешеходный переход оборудуют на улице Рельсовой в Пскове

11:04, 24 октября 2019, ПАИ

Тротуары и пешеходный переход будут оборудованы на улице Рельсовой в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков в ходе приёма граждан, который провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 24 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о тротуарах и переходе подняли жительницы домов № 6 и № 8 по улице Рельсовой Светлана Меньшова и Алла Ковалева. Они представили коллективное обращение, под которым подписи поставили 37 человек.

Женщины сообщили, что уже обращались в администрацию города, после чего были проведены некоторые работы, однако не учтён вопрос безопасности пешеходов. «Там очень опасный поворот, почти под 90 градусов», - пояснили они и попросили сделать тротуары, которых сейчас нет, а также пешеходный переход.

«Тротуары сделаем, а переход планируется чуть подальше, - пообещал Александр Братчиков. - С этим вопросом также выйдем на комиссию по безопасности дорожного движения. Нужно уточнить границы земельного участка для оборудования ограждения к тротуару».

Вера Емельянова поручила рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос установки дополнительных знаков на улице Рельсовой, а также попросила пригласить на заседание комиссии заявительниц.