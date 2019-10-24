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Общество

Более 45 тысяч рублей лишилась великолучанка после общения с незнакомцем

39-летняя жительница Великолукского района лишилась более 45 тысяч рублей в результате телефонного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На мобильный телефон потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил собеседнице, что, якобы, во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте и последующего списания денег требуется уточнить реквизиты карты. Необходимые сведения мошенник получил, после чего с банковской карты женщины сняли указанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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