Архсовет создали в Пскове

11:47, 24 октября 2019, ПАИ

Объединенный общественный совет при псковских отделениях творческих союзов архитекторов, реставраторов и обществе охраны памятников истории — Архсовет — создали в Пскове. Об этом заявил его председатель, почетный архитектор России Станислав Битный на пресс-конференции 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Станислав Битный отметил, что архитектурное профессиональное сообщество Пскова очень ответственно в своих действиях и имеет высокую заинтересованность в градостроительных и архитектурных процессах, которые идут в Пскове. По его словам, у сообщества есть озабоченность градостроительной политикой и состоянием объектов культурного наследия.

«Мы люди беспокойные, и нам небезразлично, что происходит в городе, — сказал он. — Поэтому группа инициаторов выступила с предложением создания такого совета, который бы включал в себя представителей трех организаций: регионального отделения ВООПИиК, союза архитекторов, реставраторов».

Станислав Битный пояснил, что Архсовет — это коллегиальный совещательный орган по научно-методическому обеспечению деятельности архитекторов, реставраторов и дизайнеров, а его основная цель состоит в научно-методической помощи и содействию в реализации государственной политики по обеспечению нормативно-правового регулирования архитектурных и реставрационных процессов, защите от непрофессиональных архитектурных и реставрационных решений.

«Мы хотим найти подход к органам власти и попробовать убедить их в наших решениях,— сообщил Станислав Битный. — Мы хотим конструктивного диалога с органами власти. У нас полное отсутствие информации по ситуации в городе в связи с отсутствием заседаний градостроительного совета».

Он добавил, что самые «болевые точки» — это вопросы, связанные с благоустройством площади Ленина и левой стороны набережной реки Великой.

Архитектор-реставратор высшей категории, член Архсовета и Псковского областного отделения ВООПИиК Артём Конов рассказал, что деятельностью Архсовета хотели бы привлечь молодежь к их опыту. «Ему необязательно следовать, можно воспринимать его критически», — пояснил он.

Главный архитектор Пскова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Евгений Скачков сказал, что приветствует создание Архсовета. «Взаимодействие будет тесное, рабочее, еженедельное, в ручном режиме, я бы сказал, — заверил он. — Мы определим какой-то день, в который будем встречаться».

«Сам факт такого объединения как Архсовет демонстрирует, что нас пока не слышат», — добавила искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, эксперт Минкультуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ирина Голубева.