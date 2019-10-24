«Возможно, мы станем красной тряпкой»: основатели псковского Архсовета рассказали о причинах его создания

12:05, 24 октября 2019, ПАИ

«Возможно, мы станем красной тряпкой. Пока мы играем роль надоедливой мухи, а хочется дойти хотя бы до «статуса» красной тряпки», - прокомментировал создание в Пскове Архсовета заместитель его председателя, руководитель Псковского областного отделения Союза архитекторов России и Союза реставраторов России Владимир Васильев. Об этом с пресс-конференции 24 октября передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Васильева, первая причина создания совета: «А поговорить?» Он пояснил, что Архсовет создан для обсуждений в профессиональном кругу проектов со всеми «заинтересованными» лицами. «И да, просто чтобы всласть наговориться, как когда-то в 70-е на кухнях», - отметил Владимир Васильев.

В качестве второй причины он назвал «инстинкт самосохранения»: «Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Создается впечатление, что профессионалов выдавливают, делая опору на молодых юношей, у которых хорошо, если колледж за плечами».

Владимир Васильев также заявил, что члены совета видят проекты благоустройства города, которые никак не обсуждаются с профессионалами, и все они «выполнены на никаком уровне, на уровне хуже студентов первого курса», проекты, которые с «жаром отстаивают его авторы и власти». По мнению Владимира Васильева, именно в этом кроется «опасность для города».