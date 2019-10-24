Псковский «Ревизор» признан лучшим спектаклем года

14:56, 24 октября 2019, ПАИ

В рамках конкурса-смотра «Признание» сезоне члены регионального отделения Союза театральных деятелей России признали спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра в постановке режиссера Петра Шерешевского лучшим спектаклем прошедшего 113-го сезона 2018-2019. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль уже участвовал в I Петербургском фестивале искусств «Осенний марафон» и фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках и Новороссийске. В конце октября псковского «Ревизора» увидят в Великом Новгороде, в рамках Всероссийского театрального марафона.

Победителей выбирали из спектаклей-премьер прошедшего сезона: «Ревизор» Н. В. Гоголя в постановке Петра Шерешевского; «Гробница малыша Тутанхамона» в постановке Елизаветы Бондарь; «Чук и Гек» А. Гайдара в постановке Ивана Пачина и Тимура Шарафутдинова; «Жанна» Я. Пулинович в постановке Михаила Заеца; «R.E.P.L.I.С.A.» М. Зелинской в постановке Александра Баркара; «Очень громкая премьера» Д. Наварро и П. Одекера в постановке Талгата Баталова.

В номинации «Лучшая мужская роль» победу одержал актер Евгений Терских за исполнение роли Городничего в спектакле «Ревизор» Н. Гоголя.

В номинации «Лучшая женская роль» - Наталья Петрова за исполнение ролей в спектаклях «R.E.P.L.I.С.A.» по пьесе М. Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» - Лера и Джейн Хейли в «Гробнице малыша Тутанхамона» О. Дюфо.

В номинации «Лучшая роль молодого исполнителя» победу разделили актеры Камиль Хардин за исполнение роли Хлестакова и Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» Н. В. Гоголя.

Впервые была введена номинация «Лучшая роль второго плана». За роль Дмитрия Анатольевича и проявленную творческую инициативу в спектакле «Очень громкая премьера» победителем признан Максим Плеханов.

В номинации «Необычный ракурс» отмечена работа Александра Овчаренко в оглушительной комедии «Очень громкая премьера».