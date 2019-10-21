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Культура

Посвящённые 75-летию освобождения Пскова Кутузовские чтения откроются 25 октября

25 октября в Пскове пройдут XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Их открытие состоится в 14:00 в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. 

В чтениях примут участие старшеклассники, студенты колледжа Псковского государственного университета, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, историки, краеведы.  Они представят доклады о событиях, связанных с обороной Пскова в июле 1941 года, оккупацией города, подпольным движением, о православной миссии, о ключевых моментах освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, его восстановлении.

Кроме того, в ходе чтений будет презентована книга «Псковичи, награждённые орденом Александра Невского». Её представит автор - краевед, член Псковского отделения Российского военно-исторического общества, член Военно-исторического клуба «Кольчуга» Николай Горбачёв.

Организаторами чтений выступают Управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека имени Василёва, Псковский Государственный университет при поддержке Управления образования администрации Пскова, Государственного архива Псковской области, студии стендового моделизма «Диорама» ДЦ «Подросток».    

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