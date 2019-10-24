На чиновничье давление пожаловались псковские архитекторы

12:24, 24 октября 2019, ПАИ

На чиновничье давление в рамках научно-методического совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области пожаловался архитектор-реставратор высшей категории, член Архсовета Пскова и Псковского областного отделения ВООПИиК Артём Конов. При этом он заявил, что рассчитывает на поддержку главных архитекторов Пскова и Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 24 октября.

Артём Конов уверен, что комитет по охране объектов культурного наследия должен объяснять инвесторам, как правильно обращаться с памятниками и что «на самом-то деле всё не так страшно». «Инвесторы в Пскове боятся объектов культурного наследия, потому что они боятся охранных органов», - сказал архитектор.

Искусствовед, ответственный секретарь Архсовета, заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК, эксперт Минкультуры РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ирина Голубева считает, что научно-методический совет слишком редко проводит заседания: с весны состоялись всего три. «А комитет все это время работает, выдает на-гора письма, бумаги, ответы, приветы, но что фактически делается, совершенно непонятно», - заявила она.

Главный архитектор Пскова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Евгений Скачков уверен в необходимости возобновления работы градостроительного совета. При этом он считает, что при совете нужно создать рабочие группу по различным направлениям, которые выносили бы профессиональные решения. Также он заявил, что в градсовет должны войти представители населения.